"Самый дорогой индюк в истории": известный журналист оскорбил Мудрика после провальной игры за Челси

Пирс Морган позволил себе лишнего по отношению к украинцу. Британец высмеял внешний вид Михаила и вспомнил его большую трансферную стоимость.

В субботу, 11 февраля, Михаил Мудрик провел уже третий поединок за "Челси". Вингер сборной Украины перебрался в лондонский клуб из Шахтера в январе за 70 миллионов евро.

По теме Снова неудачный матч для Мудрика: Челси третий раз подряд сыграл вничью в АПЛ – видеообзор

Еще до 30 миллионов "горняки" могут получить бонусы. Впрочем, пока Михаил не отличался результативными действиями, а в последних матчах выглядел недостаточно остро.

Из-за своей невнятной игры Мудрик стал объектом для высмеивания со стороны известного журналиста Пирса Моргана. Иронизируя с ценника на украинца и его внешний вид, англичанин позволил себе оскорбительное сравнение.

Самый дорогой индюк в истории?

– написал Морган у себя в твиттере.

Читайте также Мудрик вернулся в Шахтер: эмоциональное видео прощание с "горняками"

Следует отметить, что за три игры Мудрик нанес всего один удар по воротам оппонента. Интересно, что в каждом из матчей украинца в АПЛ Челси играл вничью – 0:0 с Ливерпулем и Фулхэмом и 1:1 с Вест Хэмом.

К слову, в первой половине сезона, когда Михаил играл с Шахтером, его показатели были невероятными. В 18 матчах он забил 10 голов и отдал девять ассистов, в том числе оформив 3+2 в Лиге чемпионов.