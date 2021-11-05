Журналист France Football "слил" информацию о победителе "Золотого мяча-2021"

5 ноября 2021 , 19:56
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Источник:

RTP

Представители журнала France Football, ежегодно вручающего "Золотой мяч", уже сообщили Лионелю Месси, что в 2021 году он снова стал обладателем награды.

Об этом сообщает издание RTP. Форвард уже дал традиционное интервью журналу France Football.

К слову Левандовский или Месси: кто выиграет "Золотой мяч" – прогноз 65 церемонии France Football

Если источник дает правдивую информацию, Месси выиграл голосование среди журналистов. Его главными оппонентами считаются Роберт Левандовский из Баварии и Карим Бензем из Реала.

65-я церемония вручения "Золотого мяча" состоится 29 ноября.

Что известно о Месси сейчас

  • 34-летний аргентинец в летнее трансферное окно перешел из Барселоны, за которую выступал всю карьеру, в ПСЖ. В составе французского клуба Месси уже успел провести восемь матчей, в которых отличился тремя забитыми мячами.
  • Сейчас футболист находится на родине, где восстанавливается после травмы, а также готовится к играм национальной команды по отбору на чемпионат мира-2022.
Автор: Юрій Семенюк