Журавок демонстрирует хорошую форму

Первыми на дистанцию вышли женщины. В гонке преследования участвовали 22 биатлонистки.

Кстати В Буковеле начался чемпионат Украины по биатлону: результаты спринтерских гонок

Победу в персьюте одержала Юлия Журавок, представляющая Сумскую область. Она ошиблась лишь один раз на огневом рубеже. Для Юлии это первая победа после выхода из декрета и вторая награда на этом чемпионате.

Второй финишировала Надежда Белкина, которая была победительницей в спринтерской гонке. Анастасия Рассказова добывает на чемпионате уже вторую подряд "бронзу".

Борьба у мужчин

В мужской гонке преследования победу одержал представитель Черниговской области Андрей Орлик. Даже четыре ошибки не помешали ему добыть "золото". Для него это первая личная награда на чемпионате Украины.

Роман Боровик уже второй раз подряд получает серебряную награду. Сергей Телень финишировал на третьем месте и получил первую медаль на этом чемпионате.

Результаты персьюта у женщин

1. Юлия Журавок (Сумская область, 0+0+1+0) 33:02.7

2. Надежда Белкина (Киевская область, 0+1+2+1) +45.5

3. Анастасия Рассказова (Киевская область, 0+0+2+2) +1:21.6

4. Дарья Сидорова (Закарпатская область, 0+0+2+3) +1:36.9

5. Анна Кривонос (Сумская область, 0+1+1+3) +2:00.1

6. Кристина Дмитренко (Черниговская область, 0+1+1+0) +2:11.5

Результаты персьюта у мужчин

1. Андрей Орлик (Черниговская область, 0+1+1+2)

2. Роман Боровик (Сумская область, 1+0+2+2)

3. Сергей Телень (Черниговская область, 0+1+1+1)

4. Степан Кинаш (Харьковская область, 0+1+1+0)

5. Александр Пономаренко (Харьковская область, 0+1+0+0)

6. Дмитрий Грущак (Сумская область, 2+0+3+2)