Жуниор Мораес не попал в заявку Шахтера на сезон

Донецкий Шахтер подал заявку на сезон для участия в украинской Премьер-лиге. В списке игроков не оказалось Жуниора Мораеса.

Всего в заявке Шахтера сразу 30 футболистов. В том числе трое новичков "горняков" – защитник Марлон, полузащитник Педриньо и нападающий Лассина Траоре. А также те игроки команды, которые прошлый сезон провели в аренде – Ефим Конопля, Артем Бондаренко, Михаил Мудрик и Даниил Сикан.

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Зато Жуниора Мораеса в списке не оказалось. Все из-за того, что еще в апреле он получил травму – разрыв крестообразной связки колена. Именно из-за этого форвард пропустил Евро-2020. Ему сделали операцию. Ожидалось, что на восстановление понадобится 6 месяцев, поэтому в конце октября игрок должен был бы вернуться к игре. И несмотря на то, что Жуниор Мораес не попал в заявку на сезон, он не успевает восстановиться после травмы до конца 2021 года.

Заявка Шахтера на сезон в УПЛ:

Вратари: 1. Алексей Шевченко, 12. Тимур Пузанков, 30. Андрей Пятов, 81. Анатолий Трубин

Защитники: 2. Додо, 3. Витао, 4. Сергей Кривцов, 5. Марлон, 22. Николай Матвиенко, 26. Ефим Конопля, 28. Маркиньос Сиприано, 31. Исмаили, 44. Виктор Корниенко, 77. Валерий Бондарь

Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Майкон, 8. Маркос Антонио, 11. Марлос, 14. Тете, 15. Артем Бондаренко, 19. Манор Соломон, 20. Михаил Мудрик, 21. Алан Патрик, 25. Георгий Судаков, 38. Педриньо, 70. Евгений Коноплянка

Нападающие: 9. Дентиньо, 23. Лассина Траоре, 45. Даниил Сикан, 99. Фернандо

Первый матч в УПЛ Шахтер сыграет в субботу, 24 июля, когда примет Ингулец.

Во втором туре "горняки" на выезде сыграют против Львова – в пятницу, 30 июля.

После этого команда начнет выступления в еврокубках – во вторник, 3 августа, на выезде против бельгийского Генка в рамках квалификации Лиги чемпионов, ответный матч запланирован на 10 августа в Киеве.