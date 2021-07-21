Загалом у заявці Шахтаря одразу 30 футболістів. В тому числі троє новачків "гірників" – захисник Марлон, півзахисник Педріньйо та нападник Лассіна Траоре. А також ті гравці команди, які минулий сезон провели в оренді – Юхим Конопля, Артем Бондаренко, Михайло Мудрик та Данило Сікан.

Варте уваги Шахтар підписав 17-річного бразильського захисника, але є нюанс

Натомість Жуніора Мораеса в списку не виявилося. Все через те, що ще у квітні він отримав травму – розрив хрестоподібної зв'язки коліна. Саме через це форвард пропустив Євро-2020. Йому зробили операцію. Очікувалося, що на відновлення знадобиться 6 місяців, відтак у кінці жовтня гравець мав би повернутися до гри. Та зважаючи на те, що Жуніор Мораес не потрапив до заявки на сезон, він не встигає відновитися після травми до кінця 2021 року.

Заявка Шахтаря на сезон в УПЛ:

Воротарі: 1. Олексій Шевченко, 12. Тимур Пузанков, 30. Андрій Пятов, 81. Анатолій Трубін

Захисники: 2. Додо, 3. Вітао, 4. Сергій Кривцов, 5. Марлон, 22. Микола Матвієнко, 26. Юхим Конопля, 28. Маркіньос Сіпріано, 31. Ісмаїлі, 44. Віктор Корнієнко, 77. Валерій Бондар

Півзахисники: 6. Тарас Степаненко, 7. Майкон, 8. Маркос Антоніо, 11. Марлос, 14. Тете, 15. Артем Бондаренко, 19. Манор Соломон, 20. Михайло Мудрик, 21. Алан Патрік, 25. Георгій Судаков, 38. Педріньйо, 70. Євген Коноплянка

Нападники: 9. Дентіньо, 23. Лассіна Траоре, 45. Данило Сікан, 99. Фернандо

Перший матч в УПЛ Шахтар зіграє у суботу, 24 липня, коли прийме Інгулець.

У другому турі "гірники" на виїзді зіграють проти Львова – у п'ятницю, 30 липня

Після цього команда розпочне виступи в єврокубках – у вівторок, 3 серпня, на виїзді проти бельгійського Генка у рамках кваліфікації Ліги чемпіонів. матч-відповідь запланований на 10 серпня в Києві.