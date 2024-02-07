"Когда станете мужчинами, верните это мне": щемящая история прощания Моуриньо с Ромой

Жозе Моуриньо ушел из Ромы на фоне слухов о недоверии со стороны лидеров команды. Португалец решил сделать послание тем, кто, по его мнению, подставил тренера.

В середине января итальянская Рома решила попрощаться со своим тренером Жозе Моуриньо. Португалец провел в римском клубе два с половиной года.

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Среди причин последних неудач Ромы называют потерю контроля над раздевалкой со стороны Жозе. Среди тех, кто не доверял Моуриньо было немало лидеров команды, в том числе и капитан Лоренцо Пеллегрини.

Во время прощания с командой Моуриньо отметился интересным поступком. "Особенный" оставил свой перстень в шкафу Пеллегрини и фото с собой с Кубком Лиги чемпионов в руках. Жозе выигрывал этот трофей с Порту (2004) и Интером (2010).

Возле кольца с фотографией он оставил записку: "Когда станете мужчинами, верните это мне". Стоит отметить, что этот перстень за полтора года до этого тренеру подарили игроки Ромы в честь победы в Лиге конференций.

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Этот трофей остается единственным для римлян в их еврокубковой истории. Кроме того, под руководством Жозе Рома дошла еще и до финала Лиги Европы-2023, где по пенальти уступили Севилье

После ухода Моуриньо команду возглавил Даниэле Де Росси, которому удалось одержать три подряд победы над аутсайдерами. Сейчас Рома идет на пятом месте в Серии А, отставая от зоны Лиги чемпионов на одно очко.