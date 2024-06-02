"Особый" выбор Моуринью: титулованный тренер возглавил турецкий клуб с российским "душком"

Один из самых успешных тренеров современности Жозе Моуринью определился со своим будущим. Португальский специалист возглавил турецкий Фенербахче.

Фенербахче официально объявил о назначении главным тренером команды Жозе Моуринью. "Особенный" подписал контракт рассчитанный на два года. Об этом сообщает страница "желтых канареек" в соцсети Х.

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Новый вызов "Особенного"

На тренерском мостике Фенербахче португалец сменит Исмаила Картала. Турецкий специалист тренировал "желтых канареек" последние два сезона.

Жозе Моуринью уже обратился к болельщикам Фенербахче.

Привет фанатам Фенербахче. Увидимся завтра в Стамбуле. Начнем наше путешествие вместе,

– сказал Моуринью.

Моуринью записал обращение к фанатам: смотрите видео

Напомним, что в январе португалец покинул итальянскую Рому. С "волками" Моуринью работал с июля 2021 года. "Особенный" был среди кандидатов на пост тренера Баварии, но в итоге оказался в турецкой Суперлиге.

Что известно о новом клубе Моуринью