В 2023 году против Жюльи Симон открыли дело о мошенничестве. Сообщалось, что она провела махинации с банковскими карточками своей коллеги по команде Жюстин Бреза-Буше и персонала сборной Франции.

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Мошеннические махинации Симон

По имеющейся информации, во время тренировочного лагеря в Норвегии в августе 2022 года французская биатлонистка украла две банковские карты: одну у кого-то из персонала сборной Франции, а другую – у Жюстин Бреза-Буше. Впоследствии с помощью этих карточек Симон купила в Интернете спортивное снаряжение на сумму почти 2 тысячи евро. В частности для покупок Симон использовала личные данные Бреза-Буше.

Жюстин Бреза-Буше обратилась с жалобой сначала во Французскую федерацию лыжного спорта, но впоследствии подала иск и в суд.

Мошеннические методы покупки, которые осуществила француженка, были реконструированы Центром сотрудничества полиции и таможни в городе Модане.

Жюлья Симон признана виновной в мошенничестве

Суд признал французскую биатлонистку виновной по делу о мошенничестве и постановил выплатить денежный штраф. В частности Симон должна выплатить компенсацию пострадавшим в виде суммы совершенных покупок.

За совершенное преступление Жюльи Симон грозило до 5 лет тюрьмы или штраф до 375 тысяч евро.

Отметим, что Федерация биатлона Франции вызвала спортсменку к себе, однако никаких санкций не наложила.