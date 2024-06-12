У 2023 році проти Жульї Сімон відкрили справу про шахрайство. Повідомлялося, що вона провела махінації з банківськими картками своєї колеги по команді Жюстін Бреза-Буше і персоналу збірної Франції.

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Шахрайські махінації Сімон

За наявною інформацією, під час тренувального табору в Норвегії в серпні 2022 року французька біатлоністка вкрала дві банківські картки: одну у когось з персоналу збірної Франції, а іншу – у Жюстін Бреза-Буше. Згодом за допомогою цих карток Сімон купила в Інтернеті спортивне спорядження на суму майже 2 тисячі євро. Зокрема для покупок Сімон використовувала особисті дані Бреза-Буше.

Жюстін Бреза-Буше звернулася зі скаргою спочатку до Французької федерації лижного спорту, але згодом подала позов і до суду.

Шахрайські методи купівлі, які здійснила француженка, були реконструйовані Центром співпраці поліції та митниці в місті Модане.

Жюлья Сімон визнана винною у шахрайстві

Суд визнав французьку біатлоністку винною у справі про шахрайство і постановив виплатити грошовий штраф. Зокрема Сімон має виплатити компенсацію постраждалим у вигляді суми здійснених покупок.

За скоєний злочин Жюльї Сімон загрожувало до 5 років в'язниці або штраф до 375 тисяч євро.

Відзначимо, що Федерація біатлону Франції викликала спортсменку до себе, однак жодних санкцій не наклала.