Украинцев может стать трое: Жирона нацелена подписать защитника Динамо

Игрок киевского Динамо Александр Тымчик может продолжить карьеру в Испании. Защитником заинтересовалась Жирона.

В 2023 году в Жирону перешли украинцы Артем Довбык и Виктор Цыганков. Однако в новом сезоне испанскую команду, возможно, пополнит еще один украинский футболист.

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Жирона заинтересовалась Тымчиком

Каталонский клуб пока сохраняет интерес к трансферу защитника киевского Динамо.

По информации журналиста Футбол 24 Владимира Лесько, Александр Тымчик имеет хорошие шансы в летнее трансферное окно оказаться в Жироне.

В сезоне-2023/2024 Александр Тымчик сыграл 27 матчей за Динамо, в которых забил два гола.

Отметим, что портал Transfermarkt оценивает игрока в 4 миллиона евро.