Гол Довбика помог Жироне обыграть Вильярреал и возглавить турнирную таблицу Ла Лиги: видео голов

Каталонская команда одержала уже шестую победу подряд в чемпионате Испании. Важную роль в ней сыграл Артем Довбик, уже в третий раз отличившийся за свой новый клуб.

Вильярреал – Жирона 1:2

Голы: Парехо, 49 (пен) – Довбик, 56, Эрик Гарсия, 61.

На этой неделе в Испании проходят матчи 7-го тура Ла Лиги. В среду свою игру на выезде против Вильярреала провела Жирона, закрепившаяся среди лидеров таблицы, пишет 24 канал.

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Более того, "красно-белые" имели шансы единолично возглавить ее после осечки Барселоны в игре с Осасуной. Для этого подопечным Мичела необходимо было побеждать на "Эстадио де ла Керамика".

Довбик снова забивает

Уже третий раз подряд с первых минут за Жирону выходят Артем Довбик и Виктор Цыганков. Первый тайм проходил под диктовку Вильярреала, однако забить хозяева смогли только после перерыва. Мартин свалил Капу в своей площадке и Парехо реализовал пенальти.

Жирони понадобилось семь минут, чтобы восстановить паритет. Сделал это как раз Довбик, который удачно откликнулся на подачу Савио с фланга и пробил головой Йоргенсена. Для Артема это уже третий гол и пятое результативное действие в Ла Лиге этого сезона.

Видео гола Артема Довбика:

А спустя еще пять оборотов секундной стрелки Жирона вышла вперед благодаря дуэту однофамильцев Гарсия. Алейш подал с фланга и Эрик запер головой. Цыганков принял участие в этой атаке, отдав с углового на Алейша Гарсию.

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Жирона поднялась на первое место

Вильярреал пытался вернуть ничейный результат, но безуспешно. Довбик был заменен на 69 минуте, тогда как Цыганков ушел с поля за две минуты до конца основного времени.

На счету Виктора два удара – один заблокированный, другой неточный. Жирона выигрывает шестой матч из семи в сезоне и единолично возглавляет Ла Лигу. Уже на выходных каталонцы будут принимать отстающий на одно очко Реал.

Видеообзор матча Вильярреал – Жирона