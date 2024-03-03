Довбик и Цыганков провалились: Жирона сенсационно уступила середняку Ла Лиги – видеообзор

Каталонская Жирона не смогла взять ни балла на поле Мальорки. Украинские игроки не смогли показать необходимый результат в нападении.

Мальорка – Жирона 1:0

Гол: Копете, 33.

В чемпионате Испании в этот уик-энд проходят игры 27 тура Ла Лиги. На воскресенье был вынесен матч с участием Жироны, которая сенсационно идет на втором месте, пишет 24 канал.

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Провал Цыганкова и Довбика

Команда Мичела играла на выезде против середняка Мальорки. Традиционно с первых минут на поле появились украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик, которые играют решающую роль в команде.

К сожалению, игра у каталонцев не заладилась. Жирона имела небольшое преимущество во владении мячом, но Мальорка чаще била по воротам. Как итог, на перерыв хозяева ушли при преимуществе в один мяч.

После подачи углового в штрафной площади гостей образовался хаос. Копете удачно воспользовался мячом, который к нему отлетел, и прошил Гассанигу. После перерыва Жирона активизировала атакующие действия.

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Реал отдаляется

Классные моменты были у Порту, Савио и Коуту, но кипер Мальорки спасал. Также опасно пробивал и Цыганков, чуть неточно. А вот Довбик откровенно не впечатлил, не нанеся ни одного удара.

Таким образом, Жирона проигрывает уже третий из последних четырех матчей в Ла Лиге и рискует потерять второе место по итогам тура, если Барса обыграет Атлетик. Реал же отдаляется теперь на расстояние семи пунктов.

Видеообзор матча Мальорка – Жирона