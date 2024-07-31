Жирона была уничтожена Тулузой в потенциально прощальном матче Довбика

Жирона продолжает подготовку к новому сезону-2024/2025. Подопечные Мичела в третьем контрольном матче уступили французской Тулузе 0:4.

Несмотря на слухи Артем Довбик вышел в стартовом составе Жироны. Виктор Цыганков пропустил поединок. Напомним, что бывший динамовец отсутствует во время старта тренировочной подготовки из-за восстановления от разрыва мышцы бедра (второй степени), пишет 24 Канал.

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Жирона никак не может победить на сборах

Даже с обладателем Пичичи в основе, каталонскому клубу не удалось избежать позора от Тулузы. Испанский клуб сам себе усложнил жизнь, когда в конце первого тайма удаление заработал голкипер Жироны Гассанига.

На 43-й минуте Мичел снял с игры Довбыка. Вместо Артема на поле появился 36-летний вратарь Хуан Карлос.

Уже в компенсированное к матчу время Тулуза размочила нули на табло. Сделал это Николайсен.

После перерыва тренеры обоих клубов сделали ряд замен, что присуще контрольным спаррингам. Однако большинство сыграло на руку гостям из Франции. В середине второго тайма футболисты Тулузы еще трижды забили в ворота каталонцев и довели счет до разгромного 0:4.

На 82-й минуте Жирона не реализовала прекрасную возможность забить хотя бы гол престижа. Минсу не забил с пенальти.

Жирона все никак не может одержать дебютную победу на тренировочных сборах. В прошлых трех матчах команда Мичела расписала три ничьи.

Свой следующий матч Жирона проведет 3 августа против Наполи.

Вероятно, прощальный поединок для Довбыка в Жироне не удался. Есть очень много слухов, что уже в ближайшее время Артем станет футболистом итальянской Ромы.