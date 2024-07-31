Попри чутки Артем Довбик вийшов у стартовому складі Жирони. Віктор Циганков пропустив поєдинок. Нагадаємо, що колишній динамівець відсутній під час старту тренувальної підготовки через відновлення від розриву м'яза стегна (другого ступеня), пише 24 Канал.

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Жирона ніяк не може перемогти на зборах

Навіть із володарем Пічічі в основі, каталонському клубу не вдалось уникнути ганьби від Тулузи. Іспанський клуб сам собі ускладнив життя, коли наприкінці першого тайму вилучення заробив голкіпер Жирони Гассаніга.

На 43-й хвилині Мічел зняв із гри Довбика. Замість Артема на полі з'явився 36-річний воротар Хуан Карлос.

Вже у компенсований до матчу час Тулуза розмочила нулі на табло. Зробив це Ніколайсен.

Після перерви тренери обох клубів зробили ряд замін, що притаманно контрольним спарингам. Однак більшість зіграла на руку гостям із Франції. У середині другого тайму футболісти Тулузи ще тричі забили у ворота каталонців та довели рахунок до розгромного 0:4.

На 82-й хвилині Жирона не реалізувала чудову нагоду забитий бодай гол престижу. Мінсу не забив із пенальті.

Жирона все ніяк не може здобути дебютну перемогу на тренувальних зборах. У минулих трьох матчах команда Мічела розписала три нічиї.

До слова. Свій наступний матч Жирона проведе 3 серпня проти Наполі.

Ймовірно, прощальний поєдинок для Довбика у Жироні не вдався. Є дуже багато чуток, що вже найближчим часом Артем стане футболістом італійської Роми.