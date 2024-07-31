Уже есть инсайд и даже фото со встречи Артема Довбыка и его агентов со спортивным директором Ромы. Данную фотографию выложил журналист Нил Сола.

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В Роме готовы к изменениям

Теперь стало известно, на что готовы пойти в итальянском клубе ради трансфера лучшего бомбардира Ла Лиги в прошлом сезоне-2023/2024.

Главный тренер Ромы Даниэле Де Росси планирует изменить стиль игры "волков". В новом сезоне римляне могут играть по новой схеме с чистым форвардом на острие атаки – 4-2-3-1.

Для этого Рома активно работает на трансферном рынке, чтобы воплотить планы наставника в реальность. Кроме Довбика, итальянский клуб также может приобрести вингера Матиаса Суле.

Сейчас есть информация, что трансфер Довбыка в Рому, это вопрос ближайших часов.

К слову. Артем Довбик имеет действующий контракт с Жироной до конца июня 2028-го года. Поэтому Роме придется выложить солидные средства за украинского футболиста.

Итальянский клуб нуждается в усилении позиции форварда, ведь в лазарете команды находится Тэмми Абрахам, Пауло Дибала больше играет на фланге или на позиции оттянутого форварда. Также в команду вернулся Элдор Шомурадов из Узбекистана, который выступал в аренде за Кальяри. Но на него вряд ли рассчитывают в Риме, как на основного нападающего команды.

Отметим, что в новом сезоне-2024/2025 Рома будет играть не только во внутренних соревнованиях. "Волки" будут выступать в Лиге Европы, куда попали по итогам прошлого сезона-2023/2024.