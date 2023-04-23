Барселона – Атлетико 1:0

Гол: Торрес, 44

Барселона и Атлетико провели встречу в рамках 30-го тура Ла Лиги, из которой победителями вышли "сине-гранатовые". Победа над маститым соперником подтвердила, что каталонцы достойны чемпионства, пишет 24 Канал.

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Матч горячих испанцев

Обеим грандам испанского футбола не светит уже завоевать ни трофей Лиги чемпионов, ни Кубок страны, поэтому командам остается сконцентрироваться на внутреннем чемпионате. Поэтому каталонский коллектив и уничтожает всех на своем пути в рамках Ла Лиги, на этот раз на дороге к чемпионству Барселоны оказался Атлетико.

Уже с первых минут оба клуба подтвердили свой высокий класс, активно атакуя друг друга, однако препятствия у игроков Барселоны и Атлетико становились голкиперы команд, которые также не прочь были продемонстрировать свои навыки. Несмотря на активный футбол от обеих команд, коллективы смогли на двоих забить только один гол, случившийся на 44-й минуте.

Забитым мячом смог отличиться Ферран Торрес, оказавшийся с мячом на линии штрафной соперника после передачи Рафиньи. Испанский нападающий в свою очередь взял коротенькую паузу, оценил ситуацию и хладнокровно техническим исполнением отправил мяч в дальний нижний угол ворот "матрасников", 1:0.

С голами команды успокоились в поединке, но не с острыми атаками и эмоцией. Стоит отметить, что Барселона упустила во втором тайме еще два стопроцентных момента. Если шанс Рафинью, возникший после прострела на пустые ворота, где тот не смог обработать мяч и от бразильца прилетел в руки голкиперу мадридцев, можно списать на неудачу, то потерянный выход "два в ноль" от Левандовского после невероятной передачи Гарсии оправдать невозможно , поскольку поляк вместо передачи на пустые ворота просто пробил мимо.

Атлетико отвечало, как всегда, своими чрезмерными эмоциями. В конце встречи, за 10 минут футболисты "матрасников" получили 7 желтых карточек, которые не помогли столичному коллективу добиться своей цели. Еще две карточки такого же цвета игроки Атлетико получили после того, как судья матча не назначил пенальти, с чем "матрасники" категорически не были согласны, поскольку мяч попал в руку игроку Барселоны.

Тем не менее, каталонцы одерживают сверхважную победу, разместившись на первой строчке чемпионата Испании и оторвавшись от второго места Реал Мадрида на 11 баллов. Атлетико же, питающий надежды на серебряные медали Ла Лиги, занял третье место в турнирной таблице, отставая от тех же "сливочных" на 5 пунктов.

Видеообзор матча Барселона – Атлетико: