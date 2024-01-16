Нужно подтягивать физику: тренер Жироны рассказал, сыграет ли Цыганков в следующей игре

В среду, 17 января, Жирона проведет матч 1/8 финала Кубка Испании. Соперником каталонцев будет Райо Вальекано.

Под вопросом в этом поединке было участие Виктора Цыганкова, который в середине декабря получил повреждение, из-за которого пропустил 4 матча. Он уже успел восстановиться и даже однажды выйти на замену, но выглядел очень неубедительно, за что получил критику от главного тренера.

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Цыганков получит игровое время

В преддверии кубковой игры наставник каталонского клуба Мичел провел предматчевую пресс-конференцию. Среди прочего, он ответил на вопрос, готовы ли Виктор Цыганков и Янхель Эррера выйти в стартовом составе.

"Им нужно как можно быстрее начать играть, чтобы быть в том же темпе, что и остальная команда. Это правда, что темп матчей не такой, как на тренировках, но они в порядке, и они могут сыграть против Райо Вальекано.

Они нам очень нужны и нам нужно, чтобы они были в форме. Нам нужна их лучшая версия сейчас. Я думаю, что они получат минуты завтра. Я не знаю, будет ли это в начале игры или позже, но я должен дать им игровую практику", – заявил Мичел.

Напомним, что в последнем матче Ла Лиги Жирона потеряла очки в поединке против Альмерии (0:0), однако и одного набранного зачетного пункта ей хватило, чтобы возглавить турнирную таблицу чемпионата Испании, ведь Реал пропускал свою игру из-за участия в Суперкубке страны.

В Ла Лиге свой следующий поединок каталонская команда проведет 21 января в 22:00 против Севильи.

. В сезоне-2023/2024 Виктор Цыганков сыграл за Жирону 17 матчей во всех турнирах, на его счету 3 гола и столько же голевых передач.