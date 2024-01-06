Жирона без Цыганкова уверенно прошла в 1/8 финала КубкаИспании: как отыграл Довбик – видео

Каталонская команда не ощутила сопротивления от представителя второго дивизиона. Артем Довбик появился на поле только в конце матча и не отличился ни одним голевым действием.

Эльче – Жирона 0:2

Голы: Блинд, 37, Коуту, 67.

В Испании в этот уикенд проходят матчи 1/16 финала Кубка. Ожидаемое внимание украинцев было приковано к игре в Эльче, где местная команда Сегунды принимала Жирону, пишет 24 канал.

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Каталонцы являются главной сенсацией Примеры, ведь команда Мичела выиграла 15 из 19 встреч и делит первую строчку с Реалом. В Кубке команда тоже уже прошла двух оппонентов до этого – 2:1 против Сан-Роке и 5:2 против Ориуэлы.

Важную роль в успехах Жироны играют Виктор Цыганков и Артем Довбык. На счету первого по три гола и ассисты этого сезона, тогда как форвард уже имеет в своем активе 17 результативных действий (11 голов и 6 ассистов).

Однако на игру с Эльче оба не попали в основу. Цыганков продолжает залечивать травму, потому не попал даже в заявку. Довбик же остался на замене, уступив место старту Стуани.

Впрочем, даже без украинцев Жирона комфортно справилась с середняком Сегунды. В середине первого тайма на замену вышел Блинд вместо травмированного Эрика Гарсии. А уже через семь минут нидерландец точно замкнул подачу с углового.

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Удвоить счет каталонцы смогли в середине второго тайма. Порту вывел Коуту на ударную позицию и тот с острого угла прошил вратаря.

Артем Довбик все же вышел на 75-й минуте, но ничем серьезным не запомнился. Жирона проходит в 1/8 финала и уже в понедельник, 8 числа, узнает своего соперника. Матчи этой стадии пройдут 16-18 января.

Видеообзор матча Эльче – Жирона: