Голевая засуха Довбика продолжается: Жирона продолжает падение в чемпионате Испании - видеообзор матча

Хетафе смог минимально дома одолеть главную сенсацию сезона в Ла Лиге Жирону. Артем Довбик был одним из самых заметных игроков гостей, но забить ему снова не удалось.

Хетафе – Жирона 1:0

Гол: Сантьяго, 33.

В чемпионате Испании в этот уик-энд продолжаются матчи 29 тура Ла Лиги. В одной из центральных игр субботы середняк Хетафе принимал главную сенсацию сезона Жирону, пишет 24 канал.

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Роковой гол в первом тайме

Каталонцы феерили всю осень и большую часть зимы, но с начала февраля попали в кризис. Подопечные Мичела выиграли лишь дважды в шести матчах и по сути выпали из чемпионской борьбы.

Теперь Жирона намерена защитить второе место от атак со стороны Барселоны. На матч против Хетафе не смог выйти Виктор Цыганков, который в прошлом туре получил травму колена.

А вот Артем Довбык уже традиционно оказался в основе, хотя в последний раз забивал почти два месяца назад. Игра проходила при равном раскладе сил. Жирона больше владела мячом, но соперник не уступал гостям по ударам.

При этом в середине первого тайма Хетафе смог повести в счете. Защита гостей проспала Сантьяго, которого Мориба вывел почти один на один. Полузащитник с острого угла пробил Гассанигу.

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Довбик много бил, но не забил

Жирона активизировалась ближе ко второму тайму, хотя и соперник не давал забыть о защите. Довбык был одним из самых острых игроков каталонцев. Перед самым перерывом Артем дважды пробил рядом со штангой.

А в середине второго тайма уже вратарь Хетафе Сория был вынужден дважды в течение минуты спасать после ударов украинца. В целом же у Артема набралось шесть ударов. Под занавес он еще раз побеспокоил кипера соперника, а позже пробил рядом с перекладиной.

К сожалению, замены Мичела и старания Артема не повлияли на итог встречи. Жирона терпит уже четвертое поражение за последний месяц и отстает от Реала аж на 10 очков. Более того, в воскресенье "красно-белых" может обойти Барселона, если одолеет на выезде Атлетико.

Видео гола Сантьяго