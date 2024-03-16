Осасуна – Реал 2:4

Голы: Будимир, 7, Муньос, 90+1 – Винисиус Жуниор, 4, 64, Карвахаль, 18, Диас, 61

Соперники очень живо начали встречу. Уже на 4-й минуте матча форвард "сливочных" Винисиус Жуниор заставил голкипера Осасуны доставать мяч из сетки ворот, пишет 24 Канал.

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Реал не остановить

Хозяева поля быстро восстановили паритет. Хорватский нападающий "красных" Анте Будимир головой замкнул пас от Хорхе Эррандо и огорчил Андрея Лунина. Украинский голкипер упустил возможность записать на свой счет очередной клиншит.

Такое развитие событий не огорчило подопечных Карло Анчелотти, которые продолжали искать счастья в штрафной площади Осасуны. На 18-й минуте поединка "сливочные" достигли своего. Великолепную комбинацию с участием Вальверде невероятным ударом завершил Карвахаль.

В конце первого тайма Лунин доказал, что не зря занимает место в воротах. Украинец невероятным сейвом отразил сильный удар из-за пределов штрафной площади.

В середине второй половины игры "сливочные" забили третий гол Осасуне. Стремительную контратаку результативно завершил Диас. Интересно, что начал голевую комбинацию Лунин.

Хозяева не успели оправиться, как Винисиус увеличил преимущество до разгромного. В этом эпизоде феноменальный бразилец отличился благодаря индивидуальным действиям.

В компенсированное время хавбек Осасуны Муньйос во второй раз огорчил Лунина, установив окончательный счет.

В итоге Реал одержал убедительную выездную победу со счетом 4:2.

Реал продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице. Команда Лунина в 29 поединках заработала 72 очка.

Осасуна сохранила 10-е место. У "красных" 36 баллов после 29 матчей.

Видеообзор матча Осасуна – Реал