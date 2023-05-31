Позитивный знак для украинца: клуб Цыганкова продлил контракт с главным тренером

Сезон в Ла Лиге подходит к своему окончанию, поэтому клубы могут понемногу подводить свои итоги. Клуб Виктора Цыганкова сыграл на опережение и продлил контракт с главным тренером команды Мичелом.

Стороны ударили по рукам и продлили сотрудничество до конца июня 2027 года. Мичел при благоприятных результатах возглавит Жирону еще следующие четыре года.

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Отобрали шанс у соперников переманить талантливого наставника

Предварительное соглашение "бело-красных" с 47-летним испанским специалистом истекало летом 2024-го. Потому Жирона решила сыграть на опережение и лишить другие клубы шансов переманить к себе талантливого специалиста.

Это положительная новость, если смотреть на доверие и игровой тонус Виктора Цыганкова под руководством Мичела. Украинец с момента перехода в Испанию провел за Жирону 18 матчей, отличившихся 3 голами и 5 ассистами.

Перед последним туром Ла Лиги Жирона идет на 9 позиции, имея в своем активе 49 баллов. Столько же очков у Райо Вальекано и Севильи, которые идут за спиной бело-красных. Жирондинцы еще имеют шанс запрыгнуть в зону квалификации Лиги конференций, где идет Осасуна.

Интересно, что Жирона в последнем туре сезона как раз сыграет на выезде против Осасуны. Зато клубу Цыганкова нужно не только побеждать, но и надеяться, что идущий 8-м Атлетик Бильбао потеряет очки в игре против Реала на "Сантьяго Бернабеу".

Поэтому у Цыганкова еще есть шанс попасть в еврокубки и сыграть у них в следующем сезоне-2023/2024. Все будет зависеть не только от Жироны, но и от матча Реал – Атлетик.

Обратите внимание! Ключевой матч Жироны в Ла Лиге против Осасуны в борьбе за отбор Лиги конференций состоится 4 июня в 19:30. Параллельно Реал будет принимать Атлетик.

Главное о Мичеле во главе Жироны