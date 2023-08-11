Много украинцы не бывают: Жирона планирует приобрести еще одного игрока сборной Украины
Источник:Спорт.юа
Испанский коллектив нацелился на трансфер очередного украинца. "Красно-белые" ищут замену лидеру, покинувшему клуб летом.
Александр Пихаленок может стать игроком Жироны. Главному тренеру каталонского коллектива импонирует игра украинцев.
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Испанский коллектив после того, как провернул успешный трансфер Виктора Цыганкова, решил перейти по украинскому трансферному рынку, где уже смог найти там несколько нужных клубу экспонатов, в частности, усилившись Артемом Довбиком. Форвард в свою очередь стал рекордным самым дорогим приобретением Жироны за всю историю (7 миллионов евро). Но вот экс-игроки Динамо и Днепра-1 – не единственные футболисты с украинским паспортом, на которых каталонцы бросили глаз.
"Красно-белые" также заинтересованы в услугах Александра Пихалонока и Владимира Бражко, оценившего сам главный тренер Жироны Митчел. Дело в том, что "красно-белые" ищут замену недавно перебравшегося в другой каталонский коллектив Барселоны за 3,4 миллиона евро Ориоля Ромеу (перед подписанием Довбика именно он был рекордным трансфером клуба, его приобрели за 5,5 миллионов евро у Саутгемптона ). Таким образом украинские футболисты находятся в списке потенциальной замены в опорную зону. Но вот, как обычно, существует несколько "но".
Бражко, прошлый сезон шикарно проведший в Заре на правах аренды, вернулся в состояние Динамо. Но вот между Жироной и киевлянами пока не лучшие отношения после трансфера Цыганкова (покинул "бобров" за 5 миллионов), поэтому у перехода талантливого хавбека в Испанию достаточно туманные перспективы.Напомним. Президент Динамо Игорь Суркис отказался продавать Бражка в Торино за 4 миллиона евро, поскольку отметил, что талантливые футболисты стоят гораздо больше.
Что касается Пихальонка, то его трансфер в состояние каталонцев летом не может быть возможен из-за финансового фейр-плея. Жирона в это трансферное окно уже потратила почти 15 миллионов евро на новых футболистов, поэтому зарегистрировать очередного новичка, да еще за солидные деньги будет тяжело в Ла Лиге.
Более того, все упирается и в Днепр-1, который не готов одновременно терять двух своих лидеров. Каталонский коллектив в свою очередь будет и дальше внимательно следить за Пихаленком, поскольку может реализовать его трансфер уже зимой. Стоит отметить, что многое также будет зависеть от успешности Довбика в футболке Жироны, поэтому Александру следует держать кулачки за Артема, если он желает переехать в Испанию.
Бражко и Пихаленок прошлого сезона
- Бражко, арендованный Зареей, стал основным футболистом луганского коллектива в прошлогодней кампании, а также главным открытием сезона в УПЛ. Владимир провел при "бело-черных" 27 поединков, в которых отличился 7 раз и отдал 1 ассист. К тому же Бражко был основным игроком молодежной сборной Украины на Евро-2023 и помог команде дойти до полуфинала, квалифицировавшись на Олимпиаду-2024. Transfermarkt оценивает Владимира в 1,5 миллиона евро.
- Пихаленок – лидер Днепра-1, который в прошлом сезоне стал "серебряным" призером Украинской Премьер-лиги, сражаясь до последнего за чемпионство. В прошлом сезоне Александр в футболке "спортклубовцев" отыграл 40 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 14 ассистов. Также Пихаленок помог выйти днепровскому коллективу в первый в истории плей-офф Лиги конференций, где они вылетели в 1/16 финала. Также Александр сыграл шесть матчей за сборную Украины. Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро.