Украинская феерия: Довбик и Цыганков помогли Жирони повторить исторические достижения Ла Лиги

В 7-м туре сезона Ла Лиги-2023/2024 встречались Вильярреал и Жирона. Благодаря украинским легионерам "красно-белым" удалось одержать выездную победу над "желтой субмариной".

Хотя первым счет во встрече размочили хозяева поля благодаря реализованному пенальти от Парехо на 49-й минуте матча. Однако преимущество Вильярреала держалось всего 7 минут, пока Артем Довбык головой не замкнул передачу с фланга. Украинский форвард сравнил цифры на табло 1:1. Для украинца этот гол стал третьим по Жирону.

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Уже вошли в историю Ла Лиги и каталонского футбола

Спустя еще 5 минут Жирона уже вышла вперед после результативного удара Гарсии – 1:2. Подопечные Мичела сохранили победный счет до финального свистка арбитра.

Эта победа позволила клубу Довбика и Виктора Цыганкова возглавить турнирную таблицу Ла Лиги, опередив на один балл мадридский Реал – 19 против 18-ти в "сливочных".

После поединка стало известно, что "красно-белым" удалось не только взять три очка, но и стать первой командой из Каталонии, возглавившей таблицу Ла Лиги по итогам семи туров впервые с сезона 1952/1953. Раньше этим достижением мог похвастаться Эспаньол, который в этом сезоне играет в Сегунди.

Также Жирона повторила достижения клубов, набравших 19 баллов (ранее это делали Эспаньол и Спортинг Хихон), но при этом никогда не были чемпионами Испании.

Отметим, что Мичел сменил Довбика и Цыганков по ходу второго тайма. Сначала вместо Артема на поле вышел Стуани на 69-й минуте, а на 88-й Виктор сменил Солис.

В статусе лидера Ла Лиги Жирона готовится к домашнему противостоянию против Реала. Сражение первой и второй команды чемпионата состоится 30 сентября. Подопечные Карло Анчелотти попытаются вернуть себе первую позицию турнирной таблицы.