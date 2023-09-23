Безумный матч с 8 мячами: Жирона с голом и ассистом Довбика победила Мальорку и возглавила таблицу

Каталонский коллектив приятно удивляет своих болельщиков в этом сезоне. Команда ведет активную борьбу за чемпионство.

Жирона – Мальорка 5:3

Голы: Лопес, 26, Довбик, 33, Мартин, 37, Эррера, 45, Савио, 57 – Мурики, 4, Пратс, 88, 90+5

Жирона и Мальорка провели встречу в рамках 6 тура Ла Лиги, победителями из которой вышли каталонцы. Команды выдали просто безумный матч, пишет 24 Канал.

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Кураж управляет командой

Жирона, уже являющаяся главной сенсацией этого сезона в Испании, продолжает подтверждать свой статус делом. Очередным соперником "красно-белых" стала Мальорка из нижней части турнирной таблицы. Но вот "островяне" смогли пощекотать нервы амбициозным каталонцам.

В частности, уже на 4-й минуте встречи у Жироны возникли первые проблемы, которые принес команде лидер коллектива Виктор Цыганков. Украинец нечаянно сыграл рукой в собственной штрафной, за что арбитр наказал каталонцев одиннадцатиметровым ударом, который Мурики уверенно реализовал.

Но вот красно-белым не нужно было много времени, чтобы найти свою игру. Жирона уже в первом тайме перевернула игру в свою пользу, забив четыре мяча и уничтожив соперника. Следует отметить, что гол на свой счет смог записать Артем Довбык. На 33-й минуте встречи Жирона получила право пробить пенальти, которое доверили Цыганкову, и вингер отдал шанс отомстившему за своего земляка форварду.

Комфортный счет не стал знаком "стоп" для "красно-белых". Дело в том, что в дебюте второй половины встречи Артем Двобык ассистировал Савио, выведя своего партнера по команде лицом к лицу с голкипером соперника. Таким образом, украинский форвард уже оформил 2 гола и 2 ассиста за свое время пребывания в Испании. У Цыганкова в нынешнем сезоне только один гол и ассист. Каталонцы закрыли матч еще за пол часа до его завершения, однако "островяне" все же нашли возможность утешить собственных болельщиков, дважды забив под занавес матча.

Видеообзор матча:

Итак, команды выдали феерический матч с 8 голами. Таким образом, Жирона временно возглавила турнирную таблицу чемпионата Испании (16 очков). Реал Мадрид (15 баллов) и Барселона (13 пунктов) имеют в запасе еще один матч, однако если гранды не выиграют свои игры, то красно-белые могут остаться на вершине первенства.

Свой следующий матч Жирона проведет с Вильярреалом в рамках лиги.