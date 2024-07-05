Летние трансферы: Жирона заинтересовалась двумя игроками из УПЛ

По итогам прошлого сезона Жирона заняла 3 место в Ла Лиге и вышла в групповой этап Лиги Чемпионов. Каталонская команда активно ищет усиление на следующий сезон.

Команду уже покинули несколько лидеров, поэтому Жирона активно работает на трансферном рынке. В шорт-лист "бело-красных" попали два игрока из УПЛ.

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Жирона на трансферном рынке

Клуб намерен подписать Марлона Гомеса и Кевина из донецкого Шахтера. Оба игрока присоединились к "горнякам" прошлой зимой.

Жирона считает, что Кевин сможет заменить Савио, который вскоре станет игроком Манчестер Сити, а Марлон Гомес должен закрыть позицию Алейша Гарсии, который уже перешел в Байер Леверкузен.

Гомес и Кевин в Шахтере

В сезоне-2023/2024 Марлон Гомес провел 13 матчей в составе донецкого клуба и забил 4 гола и отдал 1 ассист.

Кевин сыграл 17 матчей за дончан в которых отметился тремя голами и отдал 4 голевые передачи.

Контракты Марлона Гомеса и Кевина с Шахтером рассчитаны на 5 лет.