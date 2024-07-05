Летние трансферы: Жирона заинтересовалась двумя игроками из УПЛ
5 июля 2024, 10:16Читати новину українською
Источник:Xcatalunya
По итогам прошлого сезона Жирона заняла 3 место в Ла Лиге и вышла в групповой этап Лиги Чемпионов. Каталонская команда активно ищет усиление на следующий сезон.
Команду уже покинули несколько лидеров, поэтому Жирона активно работает на трансферном рынке. В шорт-лист "бело-красных" попали два игрока из УПЛ.
Читайте также Жирона нашла замену украинскому лидеру: где продолжит карьеру Довбик
Жирона на трансферном рынке
Клуб намерен подписать Марлона Гомеса и Кевина из донецкого Шахтера. Оба игрока присоединились к "горнякам" прошлой зимой.
Жирона считает, что Кевин сможет заменить Савио, который вскоре станет игроком Манчестер Сити, а Марлон Гомес должен закрыть позицию Алейша Гарсии, который уже перешел в Байер Леверкузен.К слову. Была информация о переходе Александра Пихаленка в Жирону, но игрок подписал контракт с Динамо Киев. Также за "бело-красных" выступают Артем Добвик и Виктор Цыганков.
Гомес и Кевин в Шахтере
- В сезоне-2023/2024 Марлон Гомес провел 13 матчей в составе донецкого клуба и забил 4 гола и отдал 1 ассист.
- Кевин сыграл 17 матчей за дончан в которых отметился тремя голами и отдал 4 голевые передачи.
- Контракты Марлона Гомеса и Кевина с Шахтером рассчитаны на 5 лет.