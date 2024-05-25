Семь голов с участием украинцев: Жирона побила аутсайдера Ла Лиги, Довбик возглавил гонку бомбардиров

Виктор Цыганков и Артем Довбик устроили голевую феерию против Гранады, приобщившись к каждому из семи голов команды. Зато Артем Довбик имеет шансы выиграть Трофей Пичичи по итогам сезона.

Жирона – Гранада 7:0

Голы: Эрик Гарсия, 30, Цыганков, 33, 54, Довбик, 44 (пен), 75, 89 (пен), Стуани, 78.

Каталонская Жирона завершила сезон 2023-2024. В последнем туре команда Мичела принимала Гранаду уже без турнирной мотивации, ведь досрочно обеспечила себе выход в Лигу чемпионов, пишет 24 Канал.

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Цыганков разорвал в первом тайме

Пожалуй, главной целью команды в этой игре было желание сделать Артема Довбика лучшим бомбардиром Ла Лиги. Украинец перед последним туром имел в своем активе 21 гол, отставая на два точных удара от Александера Серлота из Вильярреала (23).

Артем, как и другой украинец Виктор Цыганков, вышли на поле с первых минут и уже в первом тайме обеспечили каталонцам преимущество в три гола. К первым двум был причастен воспитанник Динамо.

Сначала Цыганков отдал красивый ассист на Эрика Гарсию, который головой в упор расстрелял ворота гостей. А уже через три минуты вингер сам замкнул прострел от Гутьерреса и удвоил счет.

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Довбик зажигает

Перед перерывом к погрому Гранады присоединился Довбик, реализовав пенальти. На этом украинцы не остановились и продолжили свою феерию во втором тайме. Сначала Цыганков оформил дубль, замкнув прострел от Савио.

После этого гола Виктор покинул поле, а вот Довбик наоборот начал разрывать. Сначала Артем реализовал выход один на один и довел показатель забитых голов до 23-х в этом чемпионате. А спустя четыре минуты украинец сделал скидку на Стуани после углового, отдав ассист.

В ожидании Вильярреала

Кристиан забивал в уже пустые ворота. Артем продолжал искать себе моменты для увеличения показателя, но для него его нашел Савио. Бразилец заработал пенальти, который Довбик и реализовал и оформил хет-трик.

Видеообзор матча Жирона – Гранада:

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На седьмом голе Жирона и завершила. Артем таки вышел в лидеры бомбардирской гонки, он закончил сезон с 24 голами и 8 ассистами. На один мяч меньше имеет Александер Серлот, который в субботу за Вильярреал будет играть против Осасуны.