Жирона сыграет матч против Реала без тренера и двух ключевых игроков: в чем причина

В субботу, 10 февраля, состоится матч лидеров Ла Лиги Реал - Жирона. Жиронцы сыграют без главного тренера и двух основных игроков.

Дисциплинарный комитет Королевской федерации футбола Испании отклонил апелляцию Жироны относительно удаления их главного тренера Мичела Санчеса. Он не будет с командой в матче с Реалом.

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Почему ключевые игроки и тренер пропустят матч

Мичел был наказан дисквалификацией на 2 игры из-за конфликта с арбитром. Кроме того, сам тренер получил штраф в размере 600 евро, а его клуб – 700 евро. Решение дисциплинарного комитета осталось неизменным.

Следовательно, Мичел не сможет появиться на скамейке тренеров в матчах против Реала и Атлетико.

Кроме того, клубу не удалось оспорить дисквалификации игроков Дейли Блинда и Янхеля Эрреры, которые получили желтые карточки в том же матче с Реал Сосьедадом.

Детали спора наставника с арбитром

Наставник каталонцев получил красную карточку в конце игры за протест к арбитру.

Он свой поступок объяснил тем, что во время матча плохо сработал VAR. "Его вообще не надо было задействовать на ранней стадии атаки в моменте с отмененным голом. Это был сложный матч и одно набранное очко для нас – хороший результат", – сказал он.

Также он добавил, что в некоторых эпизодах он арбитр мог и не показывать желтую карточку, из-за чего Эрерра и Блинд пропустят матч против Реала.

Матч 24-го тура Ла Лиги Реал – Жирона состоится 10 февраля. Начало игры в 19:30.