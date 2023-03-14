Виктор Цыганков вышел в стартовом составе Жироны и чуть не принес команде хотя бы мировую, а может быть, и победу. Украинец упустил прекрасный момент на старте второго тайма, пишет 24 канал.

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Невероятный момент украинца

Бывший футболист Динамо эффектно обошел на фланге соперника, ворвался в штрафную и пробил с острого угла. Голкипер Атлетико Ян Облак помешал красивому голу украинца. Если бы Цыганков забил, тогда ход матча разворачивался бы по-другому.

Видео нереализованного момента Цыганкова

Виктор провел на поле 87 минут и был заменен на Лауреано Антонио Вилья Суарес.

К слову. Для Цыганкова это был 6-й матч за Жирону, у которых Виктор забил один гол и три ассиста.

Напомним, что единственный гол в матче был забит на первой компенсированной до поединка минуте. Появившийся на поле во втором тайме Альваро Мората размочил нули на табло. Атлетико Мадрид победило Жирону 0:1 и продолжает борьбу за медали Ла Лиги-2022/2023.