Виктор Цыганков вышел в стартовом составе Жироны и чуть не принес команде хотя бы мировую, а может быть, и победу. Украинец упустил прекрасный момент на старте второго тайма, пишет 24 канал.
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Невероятный момент украинца
Бывший футболист Динамо эффектно обошел на фланге соперника, ворвался в штрафную и пробил с острого угла. Голкипер Атлетико Ян Облак помешал красивому голу украинца. Если бы Цыганков забил, тогда ход матча разворачивался бы по-другому.
Видео нереализованного момента Цыганкова
Виктор провел на поле 87 минут и был заменен на Лауреано Антонио Вилья Суарес.
Напомним, что единственный гол в матче был забит на первой компенсированной до поединка минуте. Появившийся на поле во втором тайме Альваро Мората размочил нули на табло. Атлетико Мадрид победило Жирону 0:1 и продолжает борьбу за медали Ла Лиги-2022/2023.
- После этой победы "матрасники" идут на третьем месте, имея в своем активе 48 баллов. Отставание от лидера Ла Лиги Барселоны составляет уже 17 очков, а от второго Реала – 8 пунктов.
- Жирона с 30 баллами занимает 12-е место.