Віктор Циганков вийшов у стартовому складі Жирони та ледь не приніс команді бодай мирову, а, можливо, й перемогу. Українець змарнував чудовий момент на старті другого тайму, пише 24 канал.

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Неймовірний момент українця

Колишній футболіст Динамо ефектно обійшов на фланзі суперника, увірвався у штрафний та пробив з гострого кута. Голкіпер Атлетіко Ян Облак став на заваді красивого голу українця. Якби Циганков забив, тоді хід матчу розгортався би інакше.

Відео нереалізованого моменту Циганкова

Віктор провів на полі 87 хвилин та був замінений на Лауреано Антоніо Вілья Суареса.

До слова. Для Циганкова це був 6-й матч за Жирону, у яких Віктор забив один гол та три асисти.

Нагадаємо, що єдиний гол у матчі був забитий аж на першій компенсованій до поєдинку хвилині. Альваро Мората, який з'явився на полі у другому таймі, розмочив нулі на табло. Атлетіко Мадрид перемогло Жирону 0:1 та продовжує боротьбу за медалі Ла Ліги-2022/2023.