Эту голевую машину не остановить: Артем Довбик оформил девятый гол в чемпионате Испании – видео

Украинский нападающий удачно сыграл на добивании в штрафной Алавеса. Это помогло Жирони выйти вперед в домашней игре.

В чемпионате Испании завершается 17-й тур Ла Лиги. В последней игре уикенда один из лидеров таблицы Жирона принимает середняка Алавес, пишет 24 канал.

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В старте каталонцев вышел лишь один украинец Артем Довбик, ведь Виктор Цыганков получил травму. Впрочем, и без земляка нападающему удалось расписаться в воротах соперника.

В середине первого тайма Артем удачно сыграл на добивании головой. После удара от партнера сейв совершил кипер Алавеса, но украинец оказался первым на мяче. Для Довбика это уже девятый гол этого сезона.

Видео гола Довбика: