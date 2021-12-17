Жилстрой-1 поражением от Реала завершил выступления в Лиге чемпионов: видеообзор матча

Харьковский Жилстрой-1 завершил свои выступления в еврокубках. Украинский клуб 16 декабря уступил Реалу в женской Лиге чемпионов.

Реал – Жилстрой-1 3:0

Голы: Петер, 19, Орос, 41, Гонсалес, 90+2

Мадридский клуб подошел к матчу в статусе фаворита противостояния. Реал подтвердил это уже на 19-й минуте, когда открыл счет во встрече. Петер откликнулась на подачу со штрафного, но головой обыграть голкиперку ​​не сумела. Однако на добивании снова была Петер, которая уже ногой протолкнула мяч в сетку ворот харьковчанок – 1:0.

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Очень много атак было возле ворот гостей. Еще до перерыва хозяйки удвоили свое преимущество в поединке. Харьковчанки сфолили вблизи линии штрафной. Реал получил право на опасный стандарт. Орос получила прострел со штрафного и в одно касание перевела мяч в сетку ворот соперниц. Очень красивый гол получился у игрока "Королевского клуба" – 2:0.

Овдейчук пробила с острого угла, но вратарь "сливочных" сыграла надежно. На перерыв команды ушли при комфортном преимуществе Реала. Во втором тайме Реал продолжил свои атакующие действия. В то же время Жилстрой-1 отвечал единичной остротой у ворот испанского оппонента.

Уже в компенсированное судьей время Реал довел счет до разгромного. На 90+2 минуте Гонсалес замкнула подачи с фланга и в упор расстреляла владение соперниц – 3:0.

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