"Жест доброй воли": российские волейболисты приняли добровольное отстранение из-за допинга

Российские спортсмены славятся своим употреблением допинга. Именно поэтому они выступали на Олимпийских играх в Токио и Пекине в статусе нейтральных атлетов, то есть без флага и гимна.

"Жест доброй воли" от российских волейболистов

И даже несмотря на полную дисквалификацию, российским спортсменам продолжают выдвигать обвинения. На этот раз дело касается волейболистов Александра Бутко и Павла Мороза.

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Четыре месяца назад оба спортсмена приняли добровольное отстранение на время рассмотрения их дела без права обжаловать решение WADA.

Их пробы, сданные еще в 2014 году, принесли положительный результат.

Мороз, с 2012 по 2015 год сыгравший 22 матча за сборную России, уже отбыл 18-месячную дисквалификацию с 12 ноября 2018 года за то, что не прошел тест на кокаин.

россию не пустили на ЧМ по волейболу

Чемпионат мира по волейболу пришлось организовывать за несколько месяцев до начала. Дело в том, что турнир мирового первенства должна принимать россия, однако ее отстранили от соревнований и забрали право на проведение мероприятия.

Но это не все благодаря отстранению россиян на ЧМ удалось поехать сборной Украины. "Сине-желтые" имели самый высокий рейтинг среди команд, которые туда поначалу не попали.

Украинцы выступили на турнире впервые 24 года. Им сразу удалось обновить свой лучший результат. Национальная команда пробилась в 1/4, однако усилить сборную Словении ей не удалось. В итоге Украина заняла 7 место.