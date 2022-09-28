"Жест доброй волі" від російських волейболістів

Та навіть попри повну дискваліфікацію, російським спортсменам і далі продовжують висовувати обвинувачення. На цей раз справа стосується волейболістів алєксандра бутка та павла мороза.

Читайте також Круто вписувати своє ім'я в історію, – інтерв'ю з капітаном України з волейболу Плотницьким

Чотири місяці назад обидва спортсмени прийняли добровільне відсторонення на час розгляду їх справи без права оскаржити рішення WADA.

Їх проби, здані ще у 2014 році, дали позитивний результат.

Мороз, який з 2012 по 2015 зіграв 22 матчі за збірну росії, вже відбув 18-місячну дискваліфікацію з 12 листопада 2018 року за те, що не пройшов тест на кокаїн.

росію не пустили на ЧС з волейболу

Чемпіонат світу з волейболу довелося організовувати за декілька місяців до його початку. Річ у тім що турнір світової першості мала приймати росія, однак її відсторонили від змагань та забрали право на проведення заходу.

Та це не все, завдяки відстороненню росіян, на ЧС вдалося поїхати збірній Україні. "Синьо-жовті" мали найвищий рейтинг серед команд, які туди спочатку не потрапили.

Українці виступили на турнірі вперше 24 роки. Їм одразу ж вдалося оновити свій найкращий результат. Національна команда пробилася до 1/4, однак посилити збірну Словенії їй не вдалося. У підсумку Україна посіла 7-му місце.