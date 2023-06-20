Привередливая цаца никак не наиграется: игрок Динамо попал на допрос после матча отбора в Евро
Источник:Футбол в Luxembourg
Жерсон Родригез продолжает попадать в скандальную ситуацию. Форвард успел отличиться по времени нахождения в сборной.
Жерсон Родригез попал в отделение полиции. Проблемный нападающий ранее устроил "революцию" в состоянии сборной Люксембурга.
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Все сходит с рук
Футболист киевского Динамо продолжает портить свою карьеру и "чудить" за пределами футбольного поля. После матча квалификации к континентальному турниру между Люксемургом и Лихтенштейном (2:0), в котором Родригезу удалось отличиться забитым мячом, тщеславный нападающий пропустил две тренировки своей национальной сборной. Такой затеи Жерсону не простили, поэтому отстранили форварда от участия в другом квалификационном матче, а именно от выездной игры против Боснии и Герцеговины.
Однако Родригес наверняка слишком не расстроился и отправился за пределы футбольного поля жить свою жизнь. Но вот прокуратура Люксембурга сообщила, что после матча с Лихтенштейном полиция решила допросить футболиста. Все хранится в секрете, поскольку причины визита Жерсона в отделение полиции не уточняют. Более того, термины "дисквалификации" Родригеса из национальной команды Люксембурга также не разглашают.
Стоит добавить, что Жерсон – не единственный представитель УПЛ, бунтующий в состоянии "лазурно-серебряных". Свою гонор также продемонстрировал бывший футболист Ворсклы Венсан Тилль, протестующий против отстранения от рядов сборной своего брата Оливье, который "вылетел" из коллектива за конфликт с физиотерапевтом).
Люксембургский нападающий в Динамо
- Жерсон Родригез присоединился к состоянию киевского коллектива из японского Джубило Ивата в 2019 году. "Бело-синим" футболист обошелся в 2 миллиона евро.
- Жерсон, влюбивший в себя всю Украину своей игрой против "сине-желтых" в рамках отбора к Евро-2020 (забил победный автогол в ворота своей команды на последних минутах), выглядел очень перспективным усилением для киевлян. Более того, Родригез сразу вписался в стиль игры Динамо, однако впоследствии о себе дал знать характер игрока.
- Жерсона начали отправлять в аренду на "перевоспитание", однако и там футболист не смог задержаться на двоих и без приключений. В частности, Жерсон в 2020-м году отправился в аренду в турецкий Анкарагюдж, в 2021-м – во французский Труа, в 2022-м Жерсон снова отправился в Турцию, и на этот раз в Эюспор, а в том же 2022-м Родригеза арендовала Аль-Вахда из Саудовской Аравии, где он и находился до сих пор, однако веток люксембургский нападающий должен вернуться в Динамо.
- Всего за киевский коллектив Жерсон провел 53 матчи, в которых забил 9 голов и отдал 4 ассиста.