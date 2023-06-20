Жерсон Родригез попал в отделение полиции. Проблемный нападающий ранее устроил "революцию" в состоянии сборной Люксембурга.

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Все сходит с рук

Футболист киевского Динамо продолжает портить свою карьеру и "чудить" за пределами футбольного поля. После матча квалификации к континентальному турниру между Люксемургом и Лихтенштейном (2:0), в котором Родригезу удалось отличиться забитым мячом, тщеславный нападающий пропустил две тренировки своей национальной сборной. Такой затеи Жерсону не простили, поэтому отстранили форварда от участия в другом квалификационном матче, а именно от выездной игры против Боснии и Герцеговины.

Однако Родригес наверняка слишком не расстроился и отправился за пределы футбольного поля жить свою жизнь. Но вот прокуратура Люксембурга сообщила, что после матча с Лихтенштейном полиция решила допросить футболиста. Все хранится в секрете, поскольку причины визита Жерсона в отделение полиции не уточняют. Более того, термины "дисквалификации" Родригеса из национальной команды Люксембурга также не разглашают.

Стоит добавить, что Жерсон – не единственный представитель УПЛ, бунтующий в состоянии "лазурно-серебряных". Свою гонор также продемонстрировал бывший футболист Ворсклы Венсан Тилль, протестующий против отстранения от рядов сборной своего брата Оливье, который "вылетел" из коллектива за конфликт с физиотерапевтом).

Люксембургский нападающий в Динамо