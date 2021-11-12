Жерсон Родригес отметился эффектным голом за сборную: видео удара в падении через себя

Жерсон Родригес в матче за сборную Люксембурга устроил настоящую феерию. На его счету участие во всех трех голах своей команды, два из которых он забил сам.

Люксембург сыграл матч отбора на Чемпионат мира против Азербайджана на выезде. Игра закончилась со счетом 1:3.

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В первом тайме хозяева поля остались в меньшинстве после удаления Муталлимова. А все четыре гола были забиты уже во втором тайме.

Невероятный гол Родригеса

Первым в этом матче отличился Жерсон Родригес на 67-й минуте. Его гол стал украшением матча. Находясь спиной к воротам, он подхватил мяч после того, как соперник неудачно сбросил его головой, после чего принял решение пробить в падении через себя.

Феерия Родригеса

Второй гол в матче забил Себастьен Тиль (это полузащитник молдавского Шерифа и брат Оливье Тиля – полузащитника полтавской Ворсклы). Результативную передачу отдал Родригес.

Впоследствии азербайджанцы один гол отквитали, но Родригес уже в компенсированное арбитром время отличился во второй раз в этом матче, установив окончательный результат 1:3.

Ситуация в группе

Жерсон Родригес выступает во французском Труа. Однако права на него принадлежат киевскому Динамо.

Стоит отметить, что обе команды потеряли шансы побороться за место на Мундиале. Прямую путевку от группы A между собой разыграют Португалия и Сербия, набравшие по 17 очков.

Португалия до 11 ноября имела определенное преимущество. Команда хоть и отставала на одно очко от Сербии, но и провела на одну игру меньше. И 11 ноября португальцы неожиданно сыграли вничью против Ирландии на выезде. Поэтому теперь 14 ноября в очной встрече Португалия и Сербия определят победителя группы. Матч состоится в Лиссабоне.

Первый матч между Сербией и Португалией закончился скандалом. Тогда португальцы выигрывали на выезде 0:2 после первого тайма, но дважды пропустили. Уже в компенсированное арбитром Роналду отправил мяч в ворота сербов, но защитник выбил его. Правда сделал это уже за линией ворот. Однако арбитр этого не заметил, потому гол не засчитал.

Такое решение очень разозлило Роналду. Он начал агрессивно выражать свое недовольство арбитру, за что получил желтую карточку. А после этого швырнул на поле свою капитанскую повязку и покинул поле до окончания игры. Впоследствии эту повязку продали на благотворительном аукционе.

Арбитром этого матча был нидерландец Данни Маккели. А его помощником, который и указал, что гола не было, был Марио Дикс. Маккели впоследствии получил назначение на матчи Евро-2020, но Дикса не включил в свою бригаду арбитров. Хотя до этого они работали на многих матчах вместе, в том числе на финале Лиги Европы в 2020 году.