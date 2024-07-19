Женская сборная Украины по футболу узнала соперников в плейофе отбора Евро-2025

В пятницу, 19 июля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка двух раундов плейоф отбора на Евро-2025 среди женских команд. Своих соперников получила сборная Украины.

Подопечные Владимира Пятенко по итогу группового этапа квалификации добыли путевку в плейофф. В последнем туре сборная Украины победила Хорватию (2:0).

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Результаты жеребьевки плейоф

На пути к финальному турниру Евро-2025 нужно преодолеть два раунда плей-офф. В первом "сине-желтые" сыграют против другой представительницы дивизиона В – Турции.

Поединки состоятся в период с 23 по 29 октября. Первый матч сборная Украины сыграет на выезде, а второй будет номинально домашним.

Дивизион C/A

Румыния – Польша

Греция – Бельгия

Черногория – Финляндия

Грузия – Ирландия

Словения – Австрия

Люксембург – Швеция

Беларусь – Чехия

Албания – Норвегия

Дивизион В

Турция – Украина

Хорватия – Северная Ирландия

Босния и Герцеговина – Сербия

Азербайджан – Португалия

Венгрия – Шотландия

Словакия – Уэльс

Во втором раунде плей-офф 14 сборных разыграют семь путевок на Евро-2024. Общее количество участников финального турнира – 16.

Если сборная Украины по итогу первого раунда победит Турцию, то в следующем сыграет с победителем пары Греция/Бельгия.

Матчи второго раунда состоятся 27 ноября – 3 декабря.

Второй раунд плейофф

Азербайджан/Португалия – Беларусь/Чехия

Венгрия/Шотландия – Черногория/Финляндия

Турция/ Украина – Греция/Бельгия

– Греция/Бельгия Словакия/Уэльс – Грузия/Ирландия

Румыния/Польша – Словения/Австрия

Хорватия/Северная Ирландия – Албания/Норвегия

Босния и Герцеговина/Сербия – Люксембург/Швеция

Отметим, что женская сборная Украины по футболу еще ни разу не была участником финального турнира чемпионата Европы.