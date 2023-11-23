Сегодня, 23 ноября, состоится жеребьевка плей-офф отбора на Евро-2024. Среди команд-участниц этой стадии будет и сборная Украины, пишет 24 канал. Начало – в 13:00 по киевскому времени.

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С кем может сыграть Украина

Всего в стыковые матчи попали 12 сборных, которые не прошли непосредственно квалификацию на ЧЕ. Они будут разбиты на три Пути по четыре команды, внутри которых пройдут полуфиналы и финал.

Украина может оказаться в Пути А или В, что и определит жеребьевку. В первом случае нашим соперником станет Уэльс, а также победитель пары Польша – Эстония.

Во втором среди соперников будут Израиль, Босния и Герцеговина и Исландия. Каждый из возможных полуфинальных матчей наша команда проведет на выезде. Также жеребьевка определит и хозяев финальных поединков плей-офф.

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