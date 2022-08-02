Заря в квалификации Лиги конференций стартует с третьего раунда. Там соперником украинской команды является румынская Университатя Крайова. Первый матч между командами состоится в четверг, 4 августа.

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Победитель этого противостояния выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций. 2 августа состоялась жеребьевка этой стадии турнира. Если Зоря сумеет пройти румынскую команду, то в плей-офф сыграет против победителя пары Лугано (Швейцария) – Хапоэль (Беер-Шева, Израиль).

Матч против этого соперника состоятся 18 и 25 августа. Победитель противостояния выйдет в групповой этап Лиги конференций.