Жеребьевка Лиги конференций: все пары 1/8 финала и когда состоятся матчи
В пятницу, 23 февраля, 16 клубов узнают своих соперников в 1/8 финала Лиги конференций-2023/2024. Жеребьевка состоится в швейцарском Ньоне.
По результатам жеребьевки определятся 8 матчей 1/8 финала Лиги конференций. Команды поделены на сеяных и несеяных, как это было в Лиге Европы. Статус несеяных получили коллективы, которые победили в стыковых матчах стадии 1/16 финала, а сеяных – победители своих квартетов в групповом раунде, сообщает 24 Канал.
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Все участники 1/18 финала Лиги конференций
По регламенту в Лиге конференций тоже все будет происходить как в Лиге Европы. Первые поединки состоятся на полях клубов, победивших в 1/16 финала Лиги конференций, а ответные матчи – на стадионах победителей группового раунда.
Сеяные:
- Лилль (Франция)
- Маккаби Тель-Авив (Израиль)
- Виктория Пльзень (Чехия)
- Брюгге (Бельгия)
- Астон Вилла (Англия)
- Фиорентина (Италия)
- ПАОК (Греция)
- Фенербахче (Турция)
Несеяне;
- Штурм (Австрия)
- Серветт (Швейцария)
- Сен-Жилуаз (Бельгия)
- Динамо Загреб (Хорватия)
- Олимпиакос (Греция)
- Аякс (Нидерланды)
- Мольде (Норвегия)
- Маккаби Хайфа (Израиль)