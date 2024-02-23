Жеребьевка Лиги конференций: все пары 1/8 финала и когда состоятся матчи

В пятницу, 23 февраля, 16 клубов узнают своих соперников в 1/8 финала Лиги конференций-2023/2024. Жеребьевка состоится в швейцарском Ньоне.

По результатам жеребьевки определятся 8 матчей 1/8 финала Лиги конференций. Команды поделены на сеяных и несеяных, как это было в Лиге Европы. Статус несеяных получили коллективы, которые победили в стыковых матчах стадии 1/16 финала, а сеяных – победители своих квартетов в групповом раунде, сообщает 24 Канал.

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Все участники 1/18 финала Лиги конференций

По регламенту в Лиге конференций тоже все будет происходить как в Лиге Европы. Первые поединки состоятся на полях клубов, победивших в 1/16 финала Лиги конференций, а ответные матчи – на стадионах победителей группового раунда.

Сеяные:

Лилль (Франция)

Маккаби Тель-Авив (Израиль)

Виктория Пльзень (Чехия)

Брюгге (Бельгия)

Астон Вилла (Англия)

Фиорентина (Италия)

ПАОК (Греция)

Фенербахче (Турция)

Несеяне;

Штурм (Австрия)

Серветт (Швейцария)

Сен-Жилуаз (Бельгия)

Динамо Загреб (Хорватия)

Олимпиакос (Греция)

Аякс (Нидерланды)

Мольде (Норвегия)

Маккаби Хайфа (Израиль)

Кто с кем сыграет в 1/8 финала Лиги конференций

Первые матч этой стадии будут сыграны 7 марта, а ответные поединки – 14 марта.