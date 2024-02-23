Жеребьевка Лиги конференций: все пары 1/8 финала и когда состоятся матчи

23 февраля 2024, 13:44
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В пятницу, 23 февраля, 16 клубов узнают своих соперников в 1/8 финала Лиги конференций-2023/2024. Жеребьевка состоится в швейцарском Ньоне.

По результатам жеребьевки определятся 8 матчей 1/8 финала Лиги конференций. Команды поделены на сеяных и несеяных, как это было в Лиге Европы. Статус несеяных получили коллективы, которые победили в стыковых матчах стадии 1/16 финала, а сеяных – победители своих квартетов в групповом раунде, сообщает 24 Канал.

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Все участники 1/18 финала Лиги конференций

По регламенту в Лиге конференций тоже все будет происходить как в Лиге Европы. Первые поединки состоятся на полях клубов, победивших в 1/16 финала Лиги конференций, а ответные матчи – на стадионах победителей группового раунда.

Сеяные:

  • Лилль (Франция)
  • Маккаби Тель-Авив (Израиль)
  • Виктория Пльзень (Чехия)
  • Брюгге (Бельгия)
  • Астон Вилла (Англия)
  • Фиорентина (Италия)
  • ПАОК (Греция)
  • Фенербахче (Турция)

Несеяне;

  • Штурм (Австрия)
  • Серветт (Швейцария)
  • Сен-Жилуаз (Бельгия)
  • Динамо Загреб (Хорватия)
  • Олимпиакос (Греция)
  • Аякс (Нидерланды)
  • Мольде (Норвегия)
  • Маккаби Хайфа (Израиль)

Кто с кем сыграет в 1/8 финала Лиги конференций

 
Важно! Первые матч этой стадии будут сыграны 7 марта, а ответные поединки – 14 марта.
Автор: Софія Кулай