Серьезный соперник: с кем сыграет Шахтер в 1/16 финала Лиги Европы

В понедельник, 18 декабря, состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. В процедуре приняли участие 16 клубов, которые были разделены на две группы по восемь команд.

Первую группу сформировали вторые места группового раунда Лиги Европы, вторую – команды, занявшие третье место на групповом раунде Лиги чемпионов. Среди второй восьмерки был и представитель Украины – донецкий Шахтер, пишет 24 Канал.

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Соперник Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы

Потенциальными соперниками "горняков" могли стать следующие команды: Фрайбург (Германия), Марсель, Тулуза и Ренн (Франция), Спарта (Чехия), Спортинг (Португалия), Рома (Италия) и Карабах (Азербайджан).

В итоге, Шахтер получил не самый простой вариант, подопечные Пушича сыграют против Марселя. Первые матчи запланованы на 15 февраля, а ответная игра через неделю – 22 февраля.

Напомним, что в сезоне-2022/2023 "горняки" смогли дойти до 1/8 финала Лиги Европы, где уступили нидерландскому Фейенорду.

. Финал Лиги Европы состоится 22 мая 2024 года в Дублине.