Украинский клуб получил соперников в футзальной Лиге чемпионов: с кем сыграет чемпион страны
Источник:УЕФА
В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка Предыдущего и Основного раундов футзальной Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Украинский представитель киевский ХИТ получил своих соперников.
Именно киевская команда будет защищать честь Украины на нынешнем розыгрыше еврокубков. ХИТ начнет выступления в Основном раунде футзальной Лиги чемпионов.
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Неплохой жребий для киевлян
Киевляне уже узнали своих соперников на Пути "А", с которыми сыграют на групповом раунде соревнований.
Соперники ХИТа:
- Спортинг (Португалия)
- Аят (Казахистан)
- Олмисум (Хорватия)
Самым грозным из этого трио является португальский коллектив, дошедший до финала Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Что касается двух других оппонентов, то Аят был вицечемпионом своей страны, а вот Олмисум получил звание чемпиона Хорватии.
Результат жеребьевки Пути "А", группы 1-4 / Фото УЕФА
Жеребьевка Пути Б, группы 5-8 / Фото УЕФА
У хорватского соперника ХИТа будет одно из главных преимуществ. Все матчи группы "1" будут проходить на его паркете. Матч Основного раунда состоятся с 24 по 29 октября этого года.
В элитный раунд выйдут по три лучшие команды каждой из четырех групп. Восемь победителей групп и лучшее место, которое занимает второе место, проходят в основной раунд Путь B.Любопытно! Матчи элит-раунда пройдут с 28 ноября по 3 декабря 2023 года.
Отметим, что 7 июля киевский клуб вышел из отпуска. Футзалистки проходят плановый медосмотр в преддверии начала подготовки к новому сезону.
- В команде произошли некоторые изменения. ХИТ покинуло сразу три игрока – Александр Школьный, Максим Литвинов и Владислав Завертаный. Клуб поблагодарил футзалистов за работу.
- 4 июля ХИТ объявил о двух подписаниях. Теперь в футболке киевского клуба выступят универсалы сборной Украины по футзалу Даниил Абакшин и Андрей Мельник.