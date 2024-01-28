Теплая ванна для фаворитов: с кем сыграют Мудрик и Забарный в 1/8 финала Кубка Англии

Челси еще не гарантировал себе выход в пятый раунд Кубка, но уже знает потенциального соперника. Борнмут же ждет бой против эксчемпиона Англии.

В эти выходные в Кубке Англии состоялись матчи 1/16 финала. Главные фавориты турнира смогли пройти дальше, а в центральной игре стадии Манчесер Сити минимально победил Тоттенхэм.

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А вот Челси Михаила Мудрика еще не обеспечил себе проход дальше. "Синие" сыграли вничью с Астон Виллой, поэтому команды ожидает переигровка 7 февраля.

Тем не менее, Челси уже узнал потенциального оппонента в случае прохода бирмингемцев. В 1/8 финала лондонцы могут сыграть против Лидса или Плимута., представляющих Чемпионшип.

Другая же команда украинца Борнмут, где выступает Илья Забарный, уже прошла до следующей стадии. "Вишен" будет ждать бой против лидера второго дивизиона Лестера.

Все пары 1/8 финала Кубка Англии:

Блэкберн / Рексхэм – Ньюкасл

Челси / Астон Вилла – Лидс/Плимут

Борнмут – Лестер

Ливерпуль – Уотфорд / Саутгемптон

Бристоль Сити / Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед

Вулверхэмптон – Брайтон

Шеффилд Венсдей / Ковентри – Мэйдстоун

Лутон – Манчестер Сити

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Что же касается фаворитов соревнования, то жребий был для них удачным. Манчестер Сити приедет в гости к аутсайдеру АПЛ Лутона, а Ливерпуль ждет домашний бой против Уотфорды или Саутгемптона.

В свою очередь, Манчестер Юнайтед будет играть против Ноттингема или Бристоль Сити. Присутствует на этой стадии и представитель шестого дивизиона Англии Мэйдстоун. Команде также повезло с жребием, ее соперником будет Ковентри или Шеффилд Венсдей.