Эвертон– Лутон 1:1

Гол: Харрисон, 55– Миколенко, 39 (автогол)

Обе команды в чемпионате АПЛ сражаются за выживание в элитном дивизионе. Однако в отчетном поединке фаворитами были "ириски", пишет 24 Канал.

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В стартовом составе хозяев вышел Виталий Миколенко. Украинский легионер проводит отличный сезон в составе "ирисок".

К несчастью, именно Миколенко стал антигероем первого тайма. На 39-й минуте матча во время розыгрыша углового Виталий срезал мяч в свои ворота. Таким неприятным голом украинец вывел Лутон вперед.

Видео автогол Миколенко

Хозяева пришли в себя в начале второй половины игры. Джек Гаррисон обыграл нескольких соперников и нанес красивый удар с предела штрафной. Голкипер "шляпников" был бессилен помочь своей команде.

Через несколько минут Лутон упустил стопроцентную возможность выйти вперед. Форвард гостей Элайджа Адебайо в упор расстреливал ворота Эвертона, но Жоау Виржиния удивительным сейвом спас "ирисок".

Казалось, что матч завершится ничьей. Но на последней компенсированной минуте Коли Вудисон принес победу Лутону.

Финальный свисток арбитра зафиксировал победу Лутон Тауна. Эвертон прекратил борьбу за Кубок Англии.

Видеообзор матча Эвертон– Лутон