С кем сыграет команда Ротаня: результат жеребьевки футбольного турнира Олимпиады-2024

В среду, 20 марта, в Париже состоялась жеребьевка футбольного турнира Олимпиады-2024. Сборная Украины узнала своих соперников по группе.

Накануне жеребьевки стало известно, что сборная Украины U-23 будет в четвертой корзине. Футбольная команда "сине-желтые" еще ни разу не участвовала в Олимпийских играх, пишет 24 Канал.

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Непростой жребий для Украины

В олимпийском футбольном турнире примут участие 16 команд, которые были распределены на четыре группы. По условиям жеребьевки сборные из одной Конфедерации не могли попасть в один квартет. Это исключало попадание команды Руслана Ротаня на Францию, Испанию.

На групповой стадии Украина не встретится со сборными Доминиканской Республики, Израиля и победителем межконтинентального плей-офф, которые находились в четвертой корзине.

В результате жеребьевки сборная Украины попала в группу В, где сыграет против Аргентины, Марокко и сборной из Азии.

Соперники сборной Украины U-23

Аргентина

Марокко

Команда Азиатской конфедерации 3

Соперники Украины по группе В / УАФ

Формат футбольного турнира

По итогу группового раунда по две лучшие команды из каждого квартета выходят в плей-офф. Далее стадии на выбывание: четвертьфиналы, полуфиналы. Победители полуфиналов определят чемпиона Олимпийских игр-2024 и серебряного призера. Неудачники полуфиналов разыграют бронзовые награды.

Футбольный турнир стартует 24 июля. На этот день назначены матчи первого тура. Второй тур – 26 июля, третий – 30 июля. Четвертьфиналы состоятся 2 августа, полуфиналы – 5 августа. Победитель Олимпиады-2024 определится 9 августа, а обладатели "бронзы" – 8 августа.