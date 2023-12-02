С кем может сыграть Украина: все, что нужно знать о жеребьевке Евро-2024

Команда Сергея Реброва еще не гарантировала себе выход на чемпионат Европы, но узнает потенциальных оппонентов на турнире. Как пройдет жеребьевка и кто в какой корзине читайте в нашем материале.

Сегодня, 2 декабря, в немецком Гамбурге пройдет жеребьевка чемпионата Европы 2024 года. Участие в соревнованиях примут 24 топ-сборных континента.

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Впрочем, на данный момент известны лишь 21 страна-участница, а на одну из трех последних путевок претендует Украина. 24 канал рассказывает основную информацию о жеребьевке Евро-2024.

Список участников и корзин

Из-за квалификации на чемпионат попали 20 сборных, это победители и вицечемпионы групп. Также автоматически на Евро попала сборная Германии на правах хозяйки соревнования. Все они распределились по четырем корзинам согласно результатам в квалификации (немцы автоматом оказались в первой):

Путь Украины через плей-офф

: Германия, Португалия, Франция, Испания, Бельгия, Англия.: Венгрия, Дания, Албания, Румыния, Турция, Австрия.: Шотландия, Словения, Словакия, Чехия, Нидерланды, Хорватия.: Сербия, Италия, Швейцария.

Еще три команды определятся в плей-офф, которое пройдет в конце марта 2024 года. 12 сборных разбились на три квартета, в середине которых сыграют полуфиналы и финалы.

ПУТЬ А ПУТЬ В ПУТЬ С Польша – Эстония

Уэльс – Финляндия Израиль – Исландия

Босния и Герцеговина – Украина Грузия – Люксембург

Греция – Казахстан

Полуфинальные матчи пройдут 21 марта, а финальные – 26-го. Среди этих претендентов будет и Украина. Для выхода на Евро команде Сергея Реброва необходимо одолеть двух соперников – Боснию и Герцеговину, а также победителя пары Израиль – Исландия.

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Все три победителя плей-офф расположились в четвертой корзине и будут жребия под условными названиями "Путь А", "Путь В" и "Путь С". То есть, уже 2 декабря подопечные Реброва узнают, с кем будут играть на Евро в случае прохода.

Потенциальные дебютанты

Таким образом, Украина точно не сыграет в группе с сербами, швейцарцами и уже знакомыми нам итальянцами, а также счастливчиками из Пути А и С. Сейчас на Евро-2024 есть только один дебютант, это сборная Сербии.

Раньше "белые орлы" играли на турнире только в составе сборной Югославии. Впрочем, через плей-офф на турнир могут пройти еще несколько новичков, до этого на Евро ни разу не играли Эстония, Израиль, Босния и Герцеговина, Грузия, Люксембург и Казахстан.

История Украины на Евро

Что касается Украины, то наша команда выступала на трех последних чемпионатах Европы. В 2012-м и 2016-м "сине-желтые" не смогли выйти из группы (в первом случае – в качестве хозяев), но на последнем чемпионате украинцы дошли до четвертьфинала.

ЕВРО-2012 ЕВРО-2016 ЕВРО-2020 Украина – Швеция 2:1

Украина – Франция 0:2

Украина – Англия 0:1 Украина – Германия 0:2

Украина – Северная Ирландия 0:2

Украина – Польша 0:1 Украина – Нидерланды 2:3

Украина – Северная Македония 2:1

Украина – Австрия 0:1

Украина – Швеция 2:1

Украина – Англия 0:4

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Формат турнира

По итогам жеребьевки команды разобьются на шесть групп по 4 сборные. Германия уже автоматически оказалась в группе А. В середине каждого квартета участники сыграют друг против друга в один круг.

В 1/8 финала пройдут 1-2 места, а также четыре лучшие сборные из занявших третьи позиции. Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии на 12 стадионах:

Берлин

Мюнхен

Дортмунд

Штутгарт

Гельзенкирхен

Франкфурт-на-Майне

Гамбург

Дюссельдорф

Кельн

Лейпциг

Когда и где смотреть жеребьевку

Событие состоится 2 декабря 2023 в Гамбурге в здании местной Эльбской филармонии. Начало процедуры – в 19:00 по киевскому времени.

Где смотреть жеребьевку Евро-2024? К сожалению, в Украине ни один телеканал или ОТТ-платформа не покажут мероприятие в прямом эфире. Впрочем, онлайн-трансляция будет доступна на официальном сайте УЕФА, а также официальном приложении "UEFA EURO 2024".