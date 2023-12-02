Сегодня, 2 декабря, в немецком Гамбурге пройдет жеребьевка чемпионата Европы 2024 года. Участие в соревнованиях примут 24 топ-сборных континента.
По теме Без явного соискателя и с небольшими шансами Украины: кто фаворит на победу на Евро-2024
Впрочем, на данный момент известны лишь 21 страна-участница, а на одну из трех последних путевок претендует Украина. 24 канал рассказывает основную информацию о жеребьевке Евро-2024.
Список участников и корзин
Из-за квалификации на чемпионат попали 20 сборных, это победители и вицечемпионы групп. Также автоматически на Евро попала сборная Германии на правах хозяйки соревнования. Все они распределились по четырем корзинам согласно результатам в квалификации (немцы автоматом оказались в первой):
Путь Украины через плей-офф
Еще три команды определятся в плей-офф, которое пройдет в конце марта 2024 года. 12 сборных разбились на три квартета, в середине которых сыграют полуфиналы и финалы.
|ПУТЬ А
|ПУТЬ В
|ПУТЬ С
|Польша – Эстония
Уэльс – Финляндия
|Израиль – Исландия
Босния и Герцеговина – Украина
|Грузия – Люксембург
Греция – Казахстан
Полуфинальные матчи пройдут 21 марта, а финальные – 26-го. Среди этих претендентов будет и Украина. Для выхода на Евро команде Сергея Реброва необходимо одолеть двух соперников – Боснию и Герцеговину, а также победителя пары Израиль – Исландия.
Стоит знать Босния и Герцеговина в кризисе: что нужно знать о оппоненте Украины в плей-офф отбора на Евро-2024
Все три победителя плей-офф расположились в четвертой корзине и будут жребия под условными названиями "Путь А", "Путь В" и "Путь С". То есть, уже 2 декабря подопечные Реброва узнают, с кем будут играть на Евро в случае прохода.
Потенциальные дебютанты
Таким образом, Украина точно не сыграет в группе с сербами, швейцарцами и уже знакомыми нам итальянцами, а также счастливчиками из Пути А и С. Сейчас на Евро-2024 есть только один дебютант, это сборная Сербии.
Раньше "белые орлы" играли на турнире только в составе сборной Югославии. Впрочем, через плей-офф на турнир могут пройти еще несколько новичков, до этого на Евро ни разу не играли Эстония, Израиль, Босния и Герцеговина, Грузия, Люксембург и Казахстан.
История Украины на Евро
Что касается Украины, то наша команда выступала на трех последних чемпионатах Европы. В 2012-м и 2016-м "сине-желтые" не смогли выйти из группы (в первом случае – в качестве хозяев), но на последнем чемпионате украинцы дошли до четвертьфинала.
|ЕВРО-2012
|ЕВРО-2016
|ЕВРО-2020
|Украина – Швеция 2:1
Украина – Франция 0:2
Украина – Англия 0:1
|Украина – Германия 0:2
Украина – Северная Ирландия 0:2
Украина – Польша 0:1
|Украина – Нидерланды 2:3
Украина – Северная Македония 2:1
Украина – Австрия 0:1
Украина – Швеция 2:1
Украина – Англия 0:4
Читайте также Более половины поражений и ужаса в защите: сборная Германии проваливает подготовку к Евро-2024
Формат турнира
По итогам жеребьевки команды разобьются на шесть групп по 4 сборные. Германия уже автоматически оказалась в группе А. В середине каждого квартета участники сыграют друг против друга в один круг.
В 1/8 финала пройдут 1-2 места, а также четыре лучшие сборные из занявших третьи позиции. Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии на 12 стадионах:
- Берлин
- Мюнхен
- Дортмунд
- Штутгарт
- Гельзенкирхен
- Франкфурт-на-Майне
- Гамбург
- Дюссельдорф
- Кельн
- Лейпциг
Когда и где смотреть жеребьевку
Событие состоится 2 декабря 2023 в Гамбурге в здании местной Эльбской филармонии. Начало процедуры – в 19:00 по киевскому времени.
Где смотреть жеребьевку Евро-2024? К сожалению, в Украине ни один телеканал или ОТТ-платформа не покажут мероприятие в прямом эфире. Впрочем, онлайн-трансляция будет доступна на официальном сайте УЕФА, а также официальном приложении "UEFA EURO 2024".