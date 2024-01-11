Состоялась жеребьевка Australian Open-2024: с кем сыграют украинские теннисистки

В воскресенье, 14 января, начнется первый турнир серии Grand Slam в 2024 году. В основной сетке Открытого чемпионата Австралии гарантированно сыграют 4 украинки.

Ими станут Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Марта Костюк. Что интересно, первые 3 будут выступать в статусе сеяных – это рекорд в истории украинского тенниса на соревнованиях серии Grand Slam, пишет 24 Канал.

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Результаты жеребьевки Australian Open-2024 для украинок

Накануне прошла жеребьевка основной сетки турнира. Наши девушки узнали первых соперниц на Открытом чемпионате Австралии-2024 и потенциальных конкуренток в следующем круге.

Элина Свитолина в 1/64 финала сыграет против обладательницы wild card 18-летней Тейлы Престон из Австралии (WTA: 203), В 1/32 финала Элина может встретиться с победительницей матча Кайла Дэй (WTA: 86) – Виктория Томова (WTA: 77).

Ангелина Калинина в первом раунде турнира проведет поединок против нидерландки Аранчи Рус (WTA: 50). В случае победы вторая ракетка Украины сыграет против соперницы без флага Анны Калинской (WTA: 75) или теннисистки по квалификации.

Леся Цуренко на старте австралийского мейджора сыграет с итальянкой Лючией Бронцетти (WTA: 56). В следующем круге среди возможных соперниц – испанка Ребекка Масарова (WTA: 94) или "нейтральная" Александра Саснович (WTA: 83).

Марта Костюк начнет свой путь на Australian Open матчем против американки Клэр Лю (WTA: 104). В 1/32 финала украинка может встретиться с победительницей пары Майяр Шериф (WTA: 58) – Элизе Мертенс (WTA: 29).

Отметим, что количество украинских теннисисток может увеличиться в основной сетке турнира, ведь еще 3 наши землячки пробились в последний раунд квалификации. Свои решающие матчи Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур сыграют 12 января.

. Australian Open-2024 продлится с 14 по 28 января. Действующей чемпионкой турнира является "нейтральная" Арина Соболенко.