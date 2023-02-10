Последним четвертьфиналисток стал Ланс. Третья команда Лиги 1 в текущем сезоне только в серии пенальти смогла одолеть неуступчивый Лорьян. Основное время матча закончилось со счетом 1:1, а вот в серии 11-метровых точнее были футболисты Ланса – 2:4.

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Жребий на стороне Марселя

Марсель прошел самый сложный путь в четвертьфинал. В 1/8 финала "провансальцы" сыграли против лидера сезона ПСЖ. Месси, Неймар и другие звездные футболисты парижского клуба стояли в стороне, пока на поле феерил Малиновский. Руслан отличился красивым, а главное, что победным голом для Марселя и вывел свою команду в 1/4 финала Кубка Франции.

Парижане терпят поражение 2:1 и вылетают из Кубка.

После такой волевой победы жребий для Марселя был более благоприятен. В следующем раунде Кубка команда Игоря Тудора сыграет против Аннеси, выступающего во втором дивизионе Франции. Это вам уже не ПСЖ с Месси, Рамосом и Неймаром.

Обратите внимание! Матч 1/4 финала Марсель сыграет дома против Аннеси. Поединок состоится 1 марта, но время начала поединка пока неизвестно.

Остальные четвертьфиналисты тоже узнали свои пары.

Результаты жеребьевки

Марсель – Аннеси

Лион – Гренобль

Тулуза – Родез

Нант – Ланс

Самым жарким в этих парах будет встреча Ланса и Нанта, двух клубов Лиги 1. Все остальные три пары сыграют против соперников из второй лиги Франции.

Перед 1/4 финала у Марселя состоятся еще три поединка в чемпионате – против Клермона (11 февраля), Тулузы (19 февраля) и того же ПСЖ, которое захочет взять реванш за поражение в Кубке (26 февраля).