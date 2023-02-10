Останнім чвертьфіналісток став Ланс. Третя команда Ліги 1 у поточному сезоні лише у серії пенальті змогла здолати непоступливий Лор'ян. Основний час матчу закінчився з рахунком 1:1, а от в серії 11-метрових точнішими були футболісти Ланса – 2:4.

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Жереб на стороні Марселя

Марсель пройшов найскладніший шлях до чвертьфіналу. В 1/8 фіналу "провансальці" зіграли проти лідера сезону ПСЖ. Однак Мессі, Неймар та інші зіркові футболісти паризького клубу стояли у стороні, поки на полі феєрив Маліновський. Руслан відзначився красивим, а головне, що переможним голом для Марселя та вивів свою команду в 1/4 фіналу Кубка Франції.

Парижани терплять поразку 2:1 та вилітають із Кубка.

Після такої вольової перемоги жереб для Марселя був більш сприятливий. У наступному раунді Кубка команда Ігоря Тудора зіграє проти Аннесі, який виступає у другому дивізіоні Франції. Це вам вже не ПСЖ із Мессі, Рамосом та Неймаром.

Зверніть увагу! Матч 1/4 фіналу Марсель зіграє вдома проти Аннесі. Поєдинок відбудеться 1 березня, але час початку поєдинку наразі ще невідомий.

Інші чвертьфіналісти теж дізнались свої пари.

Результати жеребкування

Марсель – Аннесі

Ліон – Гренобль

Тулуза – Родез

Нант – Ланс

Найспекотнішим у цих парах буде зустріч Ланса та Нанта, двох клубів Ліги 1. Адже усі інші три пари зіграють проти суперників із другої ліги Франції.

Перед 1/4 фіналу у Марселя відбудуться ще три поєдинки у чемпіонаті – проти Клермона (11 лютого), Тулузи (19 лютого) та все того ж ПСЖ, яке захоче взяти реванш за поразку у Кубку (26 лютого).